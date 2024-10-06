Врач Юсипова рекомендовала устраивать организму «встряски» для продления жизни

Продлить молодость и улучшить общее состояние организма могут помочь небольшие «встряски». Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала врач антивозрастной медицины и основатель Европейского университета долголетия Юлия Юсипова.
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