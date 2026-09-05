«Арсенал» уступает 0:1 после первого тайма «Волге»

«Волга» повела в счете после гола Саплинова, «Арсеналу» не хватило точности в моменте с Глушковым.В Ульяновске проходит матч 10-го тура Первой лиги по футболу между местной «Волгой» и тульским «Арсеналом».
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