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Тульские новости

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«Арсенал» уступает 0:1 после первого тайма «Волге»

«Арсенал» уступает 0:1 после первого тайма «Волге»

«Волга» повела в счете после гола Саплинова, «Арсеналу» не хватило точности в моменте с Глушковым.В Ульяновске проходит матч 10-го тура Первой лиги по футболу между местной «Волгой» и тульским «Арсеналом».

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