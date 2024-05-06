Новосибирская область представит культурные достижения в Республике Беларусь

В конце мая в стране пройдут Дни культуры Новосибирской области. На них выступят с концертами актёры новосибирских театров и творческие коллективы, а также состоится выставка культурного наследия региона.
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