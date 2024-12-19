Ротенберг заявил, что против «Торпедо» СКА показал хоккей уровня плей-офф

Команде удалось перестроиться после первого периода Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча чемпионата КХЛ против «Торпедо», завершившегося в пользу петербургской команды со счетом 6:4.
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