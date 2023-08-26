Неспешный разговор

20 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Симаков
    Ох уж эти учёные, особенно американские и английские.  Любят они ради хайпа жути нагонять на население планеты. 😀 В ...Эффекты накладыва...
  • Александр Симаков
    Лучше бы Вы вообще не писали комментарий. Не выставили бы себя полной дурой на всеобщее обозрение. 😂Катастрофа самолё...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Да, согласна, тут ещё и "гениальная" идея прозвучала, чтобы я не размещала на сайте такие статьи, новая участница дик...Катастрофа самолё...

Очередная победа - Россия "выключила" стратегическую радиоэлектронную разведку оппонента

Очередная победа - Россия "выключила" стратегическую радиоэлектронную разведку оппонента

Михаил Дмитриев Доброго времени суток, уважаемые читатели. Совсем недавно поступила информация на тему того, что силами России удалось произвести полномасштабное выключение всего стратегического радиоэлектронного оборудования Незалежной, занимающегося разведкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Пора разобраться и с кОбелями - тоже, не только с кАбелем.
Ответить
10 час.
Tania Еременко
Ответить
10 час.
Alex Немо
Это называется грамотная работа спецов по кибербезопасности. И это без поддержки со стороны государства! А представьте себе что они смогут сделать имея ресурсы МО за спиной!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх