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Курская область: украинские войска попали в окружение, остаются 10 км до "котла"

Курская область: украинские войска попали в окружение, остаются 10 км до "котла"

В Курской области украинские войска оказались на грани окружения, оставшись без ротации и тылового обеспечения.

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