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Четверть оформленных в 2022 году в столице социально значимых объектов приходится на Новую Москву

Четверть оформленных в 2022 году в столице социально значимых объектов приходится на Новую Москву

За прошлый год на территории Новой Москвы оформлены 20 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, спортивные, медицинские учреждения – это четверть (25,3%) от всех поставленных на кадастровый учет в 2022 году соцобъектов в Москве.

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