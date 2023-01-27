Четверть оформленных в 2022 году в столице социально значимых объектов приходится на Новую Москву

За прошлый год на территории Новой Москвы оформлены 20 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, спортивные, медицинские учреждения – это четверть (25,3%) от всех поставленных на кадастровый учет в 2022 году соцобъектов в Москве.
За прошлый год на территории Новой Москвы оформлены 20 социально значимых объектов, включая школы, детские сады, спортивные, медицинские учреждения – это четверть (25,3%) от всех поставленных на кадастровый учет в 2022 году соцобъектов в Москве.
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