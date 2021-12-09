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«Локомотив» провалил Лигу Европы, хотя совсем недавно выглядел прилично и для Лиги чемпионов. Но то было еще при Сёмине и Николиче…

«Локомотив» провалил Лигу Европы, хотя совсем недавно выглядел прилично и для Лиги чемпионов. Но то было еще при Сёмине и Николиче…

«Локомотив» проиграл с минимальным счетом выездной матч в Марселе одноименной команде (0:1) в последнем туре группового этапа Лиги Европы.

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