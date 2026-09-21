Депутат Говырин: ряд россиян могут бесплатно доехать до места лечения и обратно

Пенсионерам доступны бесплатные или льготные поездки на общественном транспорте по федеральным и региональным основаниям.
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