ФАПы, трансформаторные подстанции и новая трасса: главные события августа 2024 года в Крыму

У приверженцев здорового образа жизни появились новые места для активного времяпрепровождения в семи муниципальных районах республики: в Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красноперекопском, Раздольненском, Первомайском, Советском районах.
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