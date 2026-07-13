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Царьград

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Песков назвал попытки Запада подавить русскую культуру печальными

Песков назвал попытки Запада подавить русскую культуру печальными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение Еврокомиссии прекратить грантовую поддержку Венецианской биеннале из-за работы русского павильона, назвав это печальным явлением попыток Запада подавить русскую культуру.

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