Песков назвал попытки Запада подавить русскую культуру печальными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на решение Еврокомиссии прекратить грантовую поддержку Венецианской биеннале из-за работы русского павильона, назвав это печальным явлением попыток Запада подавить русскую культуру.
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