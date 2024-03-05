У «небратьев» нашли антидот от наших «Гераней» - теперь его больше не существует.

k

kraft54

создавали эту установку наверняка не хохлы на огородике под вишенкой и под визг кабанчика... Русским,которые вдруг стали хохлами-бендеровцами,нужно хорошо подумать,они стали убийцами собственного народа и стоят на службе у нацистов.