Добрый Мир
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Добрый Мир

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У «небратьев» нашли антидот от наших «Гераней» - теперь его больше не существует.

У «небратьев» нашли антидот от наших «Гераней» - теперь его больше не существует.

Вчера 169K прочитали В ночь на сегодня, около 3 часов утра, жителей одного из городов на востоке территории «небратьев» потряс мощный грохот в южной части регионального центра.

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Комментарии
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k
kraft54
создавали эту установку наверняка не хохлы на огородике под вишенкой и под визг кабанчика... Русским,которые вдруг стали хохлами-бендеровцами,нужно хорошо подумать,они стали убийцами собственного народа и стоят на службе у нацистов.
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8 час.
ИП
Игорь Петров
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5 час.

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