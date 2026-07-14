Пользователи пожаловались на сбой в Google 14 июля

Пользователи по всей России массово сообщают о проблемах с доступом к сервисам Google. На Ямале сбои пока оцениваются как умеренные, указано в данных российского сервиса мгновенной проверки доступности сайта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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