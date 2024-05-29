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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Третьяк заработает около 20 млн рублей в «Ладе» (Metaratings)

Об этом сообщает Metaratings. Ранее «Лада» объявила о подписании однолетнего соглашения с вратарем. В прошедшем сезоне Максим Третьяк провел 17 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Сочи» и одержал 3 победы, пропуская в среднем 4,54 шайбы и отражая 88,3% бросков.

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