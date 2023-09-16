После зануления евроэлеваторов генсек послал нашим "тайное" письмо

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Sergey Ivanov

Ах, как это дипломатично! Оказывается, на деньги, полученные в результате «зерновой сделки» украинцы покупают оружие! Которым убивают наших солдат! Какое коварство Запада! Кто бы мог подумать! А господин Лавров ничего не хочет сказать о том, что Россия, как «добросовестный партнер», регулярно оплачивает Украине транзит нефти и газа? И что на деньги, полученные за транзит (русские деньги!) Украина покупает оружие, которым убивает наших солдат? Но ведь и сам русский газ/нефть, которые мы от щедрой русской души гоним на Запад, идет в страны НАТО, где нашим газом греются печи, на которых выпекают леопарды и прочий зверинец, который поступает на Украину и убивает русских солдат... Не сам ли господин Лавров сказал, что мы воюем не с Украиной, а с НАТО? Нет, конечно, господину Лаврову есть что на это возразить: Он скажет, что, если мы уйдем с европейского газового рынка- туда придет Саудовская Аравия. А я предложил бы на это господину Лаврову подумать над тем, что мы, может и потеряем европейский рынок- но хотя бы сохраним чистыми наши руки. Или господина Лаврова устраивает ситуация, когда мы одной рукой «перемалываем», а другой- подкидываем врагу свежие ресурсы? Ну, примерно так, как если бы накануне Курской битвы Сталин продавал бы солярку Гудериану.... А что? Это ведь рынок!