В деле о закрытии крупнейшего аэропорта из-за пожара возник неожиданный поворот

По словам исполнительного директора британской Национальной электросетевой компании (National Grid) Джона Петтигрю, энергии было достаточно для того, чтобы крупнейший в стране аэропорт Хитроу оставался открытым в течение всего периода, когда он был – на сутки – закрыт в пятницу.
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