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12 спортивных клубов Лос-Анджелеса и окрестностей, включая «Лейкерс» и «Клипперс», передадут более 8 миллионов долларов на борьбу с последствиями пожара

12 спортивных организаций – «Лейкерс», «Клипперс», «Энджел Сити», «Энджелс», «Чарджерс», «Доджерс», «Анахайм Дакс», «Гэлакси», «Кингз», ФК «Лос-Анджелес», «Рэмс» и «Спаркс» – передадут более 8 миллионов долларов в службы и благотворительные фонды, занимающиеся ликвидацией последствий катастрофы и помощью пострадавшим.

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