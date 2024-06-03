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10 гениальных советов по использованию меда не по прямому назначению

10 гениальных советов по использованию меда не по прямому назначению

«Мед если есть, то его сразу нет» — тайну его стремительного исчезновения не смог разгадать даже самый главный сладкоежка Винни-Пух, но мы догадываемся, куда так бесследно испаряется это вкуснейшее лакомство.

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