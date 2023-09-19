Мотострелки ВС РФ не дают ВСУ укрепить оборону на купянском участке

Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки российских войск каждый день ведут беспокоящий огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов по позициям противника на купянском направлении, чтобы не дать ВСУ укрепить оборону.