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Мотострелки ВС РФ не дают ВСУ укрепить оборону на купянском участке

Мотострелки ВС РФ не дают ВСУ укрепить оборону на купянском участке

Мотострелки 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки российских войск каждый день ведут беспокоящий огонь из стрелкового оружия и ручных гранатометов по позициям противника на купянском направлении, чтобы не дать ВСУ укрепить оборону.

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