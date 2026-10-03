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Кин о Беллингеме после 1+3 с Хорватией: «Джуд может стать одним из величайших игроков всех времен. Он лидер сборной Англии»

Экс-полузащитник «МЮ» Рой Кин считает, что Джуд Беллингем может стать одним из лучших игроков в истории.

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