Кирилл Булгаков, НОТА (Холдинг Т1): «Мы вкладываем в развитие собственных программных продуктов миллиарды рублей ежегодно»

Заместитель генерального директор Холдинга Т1, управляющий директор НОТА Кирилл Булгаков рассказал о ключевых аспектах развития IT-индустрии в РоссииРоссийский вендор НОТА, входящий в Холдинг Т1, заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с «Аэрофлотом».
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