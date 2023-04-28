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Решетников сообщил о росте числа трудовых мигрантов из Узбекистана в 4 раза за 7 лет

Решетников сообщил о росте числа трудовых мигрантов из Узбекистана в 4 раза за 7 лет

Число граждан Узбекистана, приезжающих в Россию на заработки, за семь лет выросло вчетверо. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе международного инвестиционного форума в Ташкенте, написало агентство ТАСС.

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