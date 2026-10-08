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Киевский режим не хочет ссориться с Южной Кореей

Киевский режим не хочет ссориться с Южной Кореей

Украинская сторона даёт понять, что не считает дипломатическую ссору с Сеулом закрытой главой. Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев по-прежнему готов к конструктивному разговору с Республикой Корея, даже если для восстановления отношений потребуется время.

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