Киевский режим не хочет ссориться с Южной Кореей

Украинская сторона даёт понять, что не считает дипломатическую ссору с Сеулом закрытой главой. Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев по-прежнему готов к конструктивному разговору с Республикой Корея, даже если для восстановления отношений потребуется время.