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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен одержал 64-ю победу в «Ф-1» и первую в сезоне

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам Гран-при Японии. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» впервые в 2025 году поднялся на первую строчку подиума.

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