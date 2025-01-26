Фицо обвинил украинцев в протестах в Братиславе и пообещал, что Украина не будет в НАТО

Как заявил словацкий премьер, Запад помешал закончить украинский конфликт еще в 2022 году, сорвав подписание соглашения между Москвой и Киевом, а сейчас антиправительственные протесты в Словакии подогревает украинская диаспораРоберт Фицо атакует Киев и Зеленского после протестов в Словакии.