Как заявил словацкий премьер, Запад помешал закончить украинский конфликт еще в 2022 году, сорвав подписание соглашения между Москвой и Киевом, а сейчас антиправительственные протесты в Словакии подогревает украинская диаспораРоберт Фицо атакует Киев и Зеленского после протестов в Словакии.
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