В Петрозаводске начали подключать к теплу жилые дома

Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» перешла на зимний режим работы. 29 сентября энергетики подключили к теплу социальные объекты, а со 2 октября подача ресурса организована для жилых домов и прочих потребителей, – сообщает пресс-служба.