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В Вооруженных силах США предупредили о нехватке сил для защиты Израиля от ударов Ирана

В Вооруженных силах США предупредили о нехватке сил для защиты Израиля от ударов Ирана

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич проинформировал Пентагон, что имеющихся сил недостаточно для обеспечения защиты Израиля от ударов Ирана с применением баллистических ракет.

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