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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Сопин перешел в «Самару»

Бывший разыгрывающий «Руны» заключил с самарским клубом соглашение по схеме 1+1. В прошедшем сезоне Сопин (26 лет, 186 см) набирал в рамках Единой лиги ВТБ 3,9 очка, 1,0 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

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