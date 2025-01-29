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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рутерфорд о конфликте Миллера и Петтерссона: «У «Ванкувера» нет решения, как сохранить их вместе. Они пытались, но иногда эмоции проникают глубоко и не получается их преодолеть»

Ранее появилась информация о сложных отношениях между форвардами Элиасом Петтерссоном и Джей Ти Миллером.

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