Кулинария>Рецепт нежного кокосового кекса!

Рецепт нежного кокосового кекса Ингредиенты: Сливочное масло - соленое 110 г (½ стакана) Сахар 175 г (¾ стакана, 2 столовые ложки) Растительное масло 30 мл (2 столовые ложки) 2 яйца Натуральный йогурт 120 г (½ стакана) Пшеничная мука 175 г (1 стакан, 3 столовые ложки) Кокосовая паста 50 г (½ стакана) Разрыхлитель 1 ½ чайные ложки Ванильный экстракт 1 чайная ложка Начинка (по желанию): Просто смешайте: Сахарную пудру 60 г (½ стакана) Кокосовое молоко или кокосовые сливки около 2-3 столовых ложек Объем мерного стакана - 240 мл Форму для выпечки 20x20 см (8x8 дюймов) Выпекать при 170°C (350°F) в течение 30–35 минут минут Способ приготовления: Взбейте сливочное масло и сахар вместе около 2 минут до получения светлой и кремообразной массы.