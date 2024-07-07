В Хабаровске завели уголовное дело из-за перевернувшегося на Амуре катера

В Хабаровске начато уголовное расследование в связи с опрокидыванием маломерного судна на реке Амур. Хабаровский следственный отдел на транспорте возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.