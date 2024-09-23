Убийство Рассела Бентли: ожидание справедливости и боль утраты Ольга ВайленкоТрагическая гибель американского добровольца и военного корреспондента Рассела Бентли, более известного под позывным «Техас», всколыхнула не только Донбасс, где он сражался на стороне ополчения с 2014 года, но и всю Россию.