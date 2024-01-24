Орловские депутаты поедут нюхать древесину в усадьбу Шеншиных

Накануне, 23 января, на заседании комитета облсовета по промышленности и ЖКХ депутаты заслушали отчёт зампреда КСП Орловской области Михаила Верижникова о проверке целевого использования денег при благоустройстве усадьбы Шеншиных.
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