Рогов объяснил, за что наемников из Франции в Запорожье зовут шаромыжниками

Исторически сложилось, что французских солдат и наемников называют в Запорожской области шаромыжниками, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 13 июля сообщает РИА Новости.
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