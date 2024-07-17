Китаец побывал в России и сказал: «Здесь я могу быть самим собой»

Турист из Китая по имени Чжан поделился своими впечатлениями о поездке в Россию. Он отметил, что по сравнению с его родиной, где доступ к глобальному интернету и социальным сетям ограничен, в России он чувствует большую свободу.
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