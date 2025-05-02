В Москву для реконструкции событий 1945 года привезли раритетную технику

В кинопарк "Москино" на натурную площадку "Рубежи обороны" доставили раритетную военную технику, которую можно будет увидеть в постановке "Победа! Знамя над Рейхстагом!", сообщает пресс-служба правительства Москвы.
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