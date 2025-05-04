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LentaMsk.RU

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Алаудинов: иностранные наемники в Курской области не щадили даже детей

В ходе интервью РИА Новости генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», рассказал о том, что иностранные наемники, захватившие территории Курской области, проявляли особую жестокость по отношению […] The post Алаудинов: иностранные наемники в Курской области не щадили даже детей first appeared on LentaMsk.

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