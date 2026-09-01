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Царьград

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Скончалась женщина, которую мужчина держал в заложниках на Сахалине

Скончалась женщина, которую мужчина держал в заложниках на Сахалине

Мужчина, державший в плену свою сожительницу, нанёс ей пять ножевых раненийВ Южно-Сахалинске скончалась 44-летняя женщина, которую её 47-летний сожитель удерживал в заложниках в квартире на улице Физкультурной.

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