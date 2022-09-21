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Пассажиропоток аэропорта Пулково с января вырос на 2,6 процента

Пассажирский поток аэропорта Пулково в Петербурге с начала года составил 11,9 млн человек. Это на 2,6 процента больше прошлогоднего показателя, уточнили в пресс-центре управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы».

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