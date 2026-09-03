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Владимирские новости

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Разработают проект реставрации купеческого особняка во Владимире

Разработают проект реставрации купеческого особняка во Владимире

Для сохранения купеческого особняка во Владимире за 570 тыс. рублей разработают проект ремонта фасада, проведут обследование и составят смету с учетом вывоза отходов.

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