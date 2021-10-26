Свежие комментарии

Атташе Германии в РФ вручили ноту из-за слов главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании

Военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны РФ, где ему вручили ноту и заявили о том, что высказывания о ядерном сдерживании России министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в ЕвропеВоенный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны РФ, где ему вручили ноту и заявили о том, что высказывания о ядерном сдерживании России министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх