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Царьград

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Кондауров: Форум спецназа соберет делегации из пяти стран в сентябре

Кондауров: Форум спецназа соберет делегации из пяти стран в сентябре

С 12 по 17 сентября во Владивостоке пройдет XXI Международный форум спецназа "Дальневосточный рубеж", участие в котором примут представители Монголии, КНДР, Китая, Беларуси и Кыргызстана.

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