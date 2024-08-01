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«Наполи» предложил 25 млн фунтов за Лукаку, «Челси» хочет 38 млн. «Синие» ведут переговоры с «Атлетико» о трансфере Омородиона

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, лондонский клуб не намерен активировать пункт об отступных в 120+ млн евро, указанный в контракте нигерийского нападающего.

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