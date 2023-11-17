Истребители F-16 ВВС Израиля ударили управляемыми авиабомбами вблизи Дамаска

Два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли 17 ноября удар управляемыми авиабомбами по объектам инфраструктуры в районе Дамаска, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
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