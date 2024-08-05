Иванов вновь попросился из СИЗО домой по причине только положительных характеристик

Экс-заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов в очередной раз попросил смягчить ему меру пресечения и отпустить из следственного изолятора, поскольку все его характеристики со службы исключительно положительные.
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