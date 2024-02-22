Токаев отметил, что Путин формирует глобальную повестку дня

Токаев на встрече с Путиным подчеркнул успехи России в разных областях.Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Казани обсудил успехи России и сотрудничество стран.
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