Политолог Ляховецкий: избирательная система России эффективна даже в условиях СВО

Первый день голосования на выборах депутатов в Госдуму показал высокую явку, что говорит о высоком доверии россиян к избирательной системе и готовности граждан проявить единство, заявил газете «Взгляд» политолог Никита Ляховецкий.
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