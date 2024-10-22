Поддержка семей с детьми - одно из ключевых направлений работы правительства Камчатского края

В Камчатском крае продолжает активно развиваться система поддержки семей с детьми. За последние четыре года благодаря "Народной программе", инициированной губернатором Владимиром Солодовым, более 4300 семей получили региональный материнский капитал.
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