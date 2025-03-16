«Похож на беспилотник Shahed»: ВСУ начали развёртывать дроны SETH Украинские ресурсы опубликовали кадры применения ударного беспилотника, который был нацелен на грузовой автомобиль.
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«Похож на беспилотник Shahed»: ВСУ начали развёртывать дроны SETH Украинские ресурсы опубликовали кадры применения ударного беспилотника, который был нацелен на грузовой автомобиль.
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