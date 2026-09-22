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Царьград

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Пресс-служба МВД: В Омске Mitsubishi сбил 2-летнего мальчика

Пресс-служба МВД: В Омске Mitsubishi сбил 2-летнего мальчика

В Омске 21 сентября на улице Омской водитель Mitsubishi сбил 2-летнего мальчика на пешеходном переходе.

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